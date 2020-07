Prácticamente, en todo lo que va de este 2020, Deftones ha dado mucho de que hablar de su supuesto nuevo álbum de estudio, del cual ya hay mucha información circulando en la red.

A través de filtraciones y entrevistas, se sabe que el nuevo álbum de Deftones podría llegar en la segunda mitad del año y, de hecho, esto lo mencionó el mismo Chino Moreno en una reciente entrevista, donde revela que el disco podría estar disponible en septiembre próximo.

Por otro lado, Abe Cunningham (baterista de la banda) también reveló que la banda ya tiene listo el disco, mismo que han estado grabando desde el verano pasado y que este año solo requirió de los procesos de mezcla y masterización.

Bien, hoy, el canal de Deftones en reddit filtró un video de YouTube el cual contiene lo que supuestamente es una de las canciones del nuevo álbum de estudio.

El contenido del video incluye el título “There is no one left like you”, una serie de imágenes de Deftones trabajando en el estudio y el audio en baja calidad de una canción con la distinguible voz de Chino Moreno y el reconocible sonido frenético de la banda.

Cabe señalar que Deftones cuenta con una de las bases de fans más intensas de la industria, y a lo largo de los años, cada lanzamiento de la banda provoca una verdadera cacería por su nueva música. Parece ser que este álbum no será la excepción.

Escucha a continuación esta supuesta filtración del nuevo álbum de Deftones, el cual se convertirá en el sucesor del disco Gore, lanzado en mayo de 2016, hace cuatro años.

Actualización: el post en reddit con la supuesta nueva canción de Deftones fue removido y YouTube ha bajado el video.