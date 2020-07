Si el cómic de ‘The Umbrella Academy‘ ya era bueno, la serie producida por Netflix llegó a revolucionar la percepción que el público tenía tanto de la historieta como de Gerard Way como escritor. Sin embargo, pese a todos los estándares que alcanzó y rompió la serie, parece ser que las críticas indican que aún no hemos visto nada de esta heróica y enigmática aventura adaptada por Steve Blackman.

Con un promedio de 96% gracias a las 26 reseñas que ha recibido, siendo 25 de ellas completamente positivas, la segunda temporada de ‘The Umbrella Acadmy‘ presume ser casi perfecta por parte del sitio Rotten Tomatoes, quien se ha adelantado a ver la serie completa que está próxima a estrenarse este 31 de julio.

¿Y qué es lo que más nos podemos esperar? La evolución completa de cada uno de los personajes de manera individual y grupal, exponiendo así el potencial de cada uno alcanzando esa promesa heróica de los “7”.

Checa por acá el trailer y prepárate: ¡The Umbrella Academy 2 está a nada de estrenarse!