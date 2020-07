El dúo de indie rock Best Coast lanzó en 2010 su aclamado álbum debut Crazy for You el cual, literal, provocó que millones de personas se volvieran locas por este nuevo y fascinante acto de música que, más tarde, continuaría cautivando miles de corazones.

Así que, para celebrar, Best Coast ha anunciado un livestream especial que incluirá varias sorpresas bastante interesantes. Van los detalles.

El próximo 14 de agosto, Best Coast dará una fiesta virtual que contará con Hayley Williams de Paramore, Mark Hoppus de Blink-182, Lauren Mayberry de CHVRCHES y más como invitados especiales, quienes compartirán sus mejores anécdotas alrededor del álbum Crazy for You, así como con el dúo mismo.

¡Pero eso no es todo! Además, Best Coast dará una actuación en línea y tocará de principio a fin el álbum Crazy for You, para después finalizar con una charla en línea con todos sus fans.

La celebración virtual por el décimo aniversario de Crazy for You de Best Coast ocurrirá el 14 de agosto a las 8:00 pm MEX en el canal oficial de la banda en YouTube. Mira a continuación el trailer del livestream, así como la invitación oficial para que no te pierdas esta fiesta en línea.