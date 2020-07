La increíble saga de Back To The Future cumple su 35 aniversario durante este mes, y para celebrarlo con bombo y platillo, se ha anunciado un elegante box set que compilará las tres películas de Robert Zemeckis, con algunos features adicionales bastante especiales.

El set Blu-ray Ultimate Trilogy de Back to the Future es extra singular, ya que incluye las tres películas en 4K Ultra HD por primera vez en la historia, con una hora de nuevas características especiales agregadas de manera complementaria. Los fanáticos también tendrán la opción de pre-ordenar su compilado junto con una réplica exclusiva del hoverboard levitante, o múltiples cubiertas SteelBook.

Back To The Future: The Ultimate Trilogy llegará en un paquete combinado 4K Ultra HD (4K Ultra HD, Blu-ray y Digital Code), 4K Digital y en Blu-ray (Blu-ray y Digital Code) ) el próximo 20 de octubre con las tres películas de la franquicia: Back to the Future, Back to the Future Part II, y Back to the Future Part III, en un paquete de discos coleccionables. También se incluye una bonificación que contiene todo el contenido nuevo, cuyos detalles puedes ver a continuación.

Back To The Future trilogía edición limitada de 35 aniversario y set de regalo (4K UHD): Incluye una réplica exclusiva del hoverboard levitante. Puedes pre-ordenar el tuyo a través de Amazon por $69.98 dólares.

Back To The Future trilogía edición limitada de 35 aniversario (4K UHD): Incluye tres SteelBooks de nuevo diseño. Puedes pre-ordenar el tuyo a través de Best Buy por $69.99 dólares.

Back To The Future trilogía edición limitada de 35 aniversario y set de regalo (Blu-Ray Estándar): Incluye réplica exclusiva del hoverboard levitante. Puedes pre-ordenar el tuyo a través de Target por $42.99 dólares.