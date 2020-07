¡Malas noticias para los amantes del fantástico cine de Wes Anderson! La próxima película del autor estadounidense, The French Dispatch, ha sufrido un segundo retraso en su lanzamiento debido a la crisis sanitaria por el Coronavirus.

De acuerdo a lo informado por Deadline, el largometraje de Anderson se une a otras importantes producciones, como Mulán o Avatar, que también han retrasado su llegada a las marquesinas buscando asegurar una buena y cuantiosa recepción entre el público, una vez los complejos cinematográficos regresan a operaciones de manera habitual.

De momento, The French Dispatch ya no dispone de una fecha exacta de estreno, y se espera que llegue a la cartelera en algún punto del 2021. Inicialmente, su debut estaba programado para el 24 de julio, y después fue recorrido para el mes de octubre.

La décima película en la trayectoria de Wes Anderson cuenta con un reparto de lujo, que incluye las actuaciones estelares de Benicio del Toro, Bill Murray, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Adrien Brody, Tilda Swinton entre otros.

La trama gira en torno a una redacción estadounidense en la ciudad ficticia de Ennui-sur-Blasé, en la Francia del Siglo XX. Da vida a una colección de cuentos publicados en el epónimo The French Dispatch, inspirados en el amor de Anderson por The New Yorker. Algunos personajes y eventos de la película se basan en historias de la vida real provenientes de la longeva publicación norteamericana.