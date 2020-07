El día de hoy, Metallica llegará a su transmisión número 18 de la serie #MetallicaMondays, con la cual la legendaria banda de thrash metal nos presenta un estreno semanal de su vasto archivo de conciertos.

Y para su siguiente estreno, Metallica desempolvará un concierto que ocurrió hace más de tres décadas, exactamente en septiembre de 1989, como parte de la gira promocional del entonces nuevo álbum …And Justice for All, el primer álbum que la banda grabó con Jason Newsted, quien llegó como el reemplazo del difunto Cliff Burton.

El concierto que podrás ver hoy ocurrió en el Irvine Meadows Amphitheatre en California, EE. UU., y el setlist estuvo cargado de los que hoy ya son considerados como los mejores clásicos de Metallica, incluyendo únicamente canciones de sus álbumes Kill ‘Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets y el mencionado …And Justice for All.

La transmisión iniciará, como cada Lunes, a las 7:00 pm MEX y la podrás ver en el canal de Metallica en YouTube o en el siguiente reproductor.