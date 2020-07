Sin lugar a dudas, uno de los sitios más ricos en tradición y herencia cultural del país es la hermosa capital oaxaqueña; que con sus impresionantes edificaciones coloniales, deliciosa comida típica y coloridas calles se ha convertido en referente para que múltiples artistas pictóricos desarrollen su obra. Tal es el caso de Froy Padilla Aragón, mejor conocido como Efedefroy, quien toma inspiración de las alegres y adoquinadas calles del centro histórico de Oaxaca para hacer del street art algo local y fuera de lo común.

Es así que Efedefroy es capaz de mezclar en una sola obra los rostros de dos de los máximos iconos de la música ranchera –Pedro Infante y Jorge Negrete– con una de las escenas más recordadas de la película Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino.

El trabajo de Efedefroy se ilumina a través de importantes figuras del cine de oro mexicano, personajes de la Revolución Mexicana y populares héroes locales; entremezclados con situaciones y escenarios de la cultura pop global. Incluso, echa mano del mundo digital reinventado la fantástica cultura del meme a través de sus murales callejeros.

El artista, quien actualmente cuenta con más de 20 obras dispersas por los alrededores del centro histórico de Oaxaca, utiliza la técnica del wheat paste para materializar sus creaciones. Con ella, las impresiones en papel bond se adhieren a una superficie con engrudo, pegamento a base de agua y harina.

“No es muy intrusivo con las paredes. Si hay alguien que no le gusta, que la quiere quitar, con una tallada con agua se viene abajo. No es como el aerosol o el grafiti”, explicó el autor sobre el método que utiliza.