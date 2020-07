Cada día falta menos para el estreno de Lovecraft Country, una de las series más de televisión esperadas de este 2020, y más para los fans de lo oculto y del universo de H.P. Lovecraft.

Así que, para calentar motores, HBO ha compartido un nuevo y espectacular trailer oficial de esta nueva serie de horror cósmico, basada en la novela del mismo nombre publicada por Matt Ruff en 2016, ¡y vaya que la serie se ve aterradora!

El nuevo trailer presenta nuevas imágenes de la serie jamás vistas en avances pasados, y en esta ocasión incluyen algo que muchísimos fans de Lovecraft habían especulado, ¿veremos una representación de Cthulhu digna de 2020?

La respuesta es sí, y puedes contemplar una impactante versión de la temida entidad cósmica en el trailer que compartimos a continuación.

La novela original Lovecraft Country combina el fantástico universo de H.P. Lovecraft con la historia de una familia negra de la década de 1830, en un contexto racista a causa de las famosas leyes de Jim Crow.

La serie es producida por Jordan Peel (Get Out, Us) en compañía de J.J. Abrams (Star Wars, Lost, Super 8). ¡La serie estará disponible el 16 de agosto en HBO!