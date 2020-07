Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford se encontraban listos para realizar su primer concierto juntos bajo el nombre de Genesis en 14 años. Sin embargo, la pandemia provocada por el COVID-19 ha detenido absolutamente todos los planes que se tenían de esto.

Planeado para iniciar en el Reino Unido, el ‘The Last Domino? Tour‘ fungiría como la gira de reunión de la banda que no sólo volvería a ofrecerle a los fans de hace décadas el impresionante catálogo en vivo de Genesis, sino que además, este sería el último de todos para por fin cerrar el libro de una de las bandas de rock teatral más importante de todos los tiempos.

¿Y entonces qué seguirá? Reagendar todo para el 2021. Y eso, asumiendo que el virus verdaderamente desaparezca o se logre controlar, ya que incluso festivales como Coachella están hablando de quizás comenzar actividades hasta septiembre del próximo año, así que nada es seguro.

¿Y ya hay una fecha? Probablemente para abril, ó al menos eso es lo que Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford tienen en mente para arrancar la gira en Glasgow, para así extenderla por Birmingham, New Castle, Manchester, Dublin, Leeds, Liverpool y por supuesto, Londres junto a Nicholas Collins –hijo de Phil Collins– en la batería.

¿Se imaginan lo épico que hubiera sido este 2020 en conciertos con el regreso de Genesis?