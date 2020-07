Aquellos fans from hell de The Strokes, no nos dejarán mentir cuando decimos que “Ode to the Mets“, fue un merecido regreso a las raíces sonoras de la banda que todos los fans esperábamos desde hace años.

Hoy, lo que fue uno de sus primeros cortes rumbo al lanzamiento de ‘The New Abnormal‘ liberado el pasado 10 de abril (y que sí quedó un poco a deber), ha recibido un audiovisual bastante interesante dirigido por nada más y nada menos que Andrew Donoho, quien a través de una serie de animaciones ochenteras y renders un tanto post-apocalípticos de tintes obscuros, da vida y cara a este gran sencillo.

Es posible que a lo que esta pandemia se refiere, no hayamos visto aún todo lo que tenemos pendiente de The Strokes. ¿Armarán algún live en el formato de Interpol & Franz Ferdinand quienes han repasado ya sus primeros discos? ¿Ó habrá alguna otra sorpresa próximamente?

¡Estén atentos y chequen el video por aquí!