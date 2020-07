The Strokes, una de las bandas de rock más emblemáticas del nuevo milenio, estrenó este año su sexto álbum de estudio titulado The New Abnormal, pero gracias al Coronavirus, la banda no ha podido salir de gira para presumirnos su nueva música en vivo.

En su lugar, la reconocida banda neoyorquina estrenó una serie en YouTube titulada 5 Guys Talking About Things They Know Nothing About, donde invitan a amigos de la industria para hablar de cualquier cosa.

En el último episodio de la serie, The Strokes conversó con Gordon Raphael y con el presentador Colin Jost de Saturday Night Live, quien hizo una pregunta bastante interesante tanto para la banda, como para los fans.

Alrededor del minuto 18:58 del siguiente video, Colin Jost preguntó a The Strokes si les gustaría realizar una residencia en su natal Nueva York, con una serie conciertos tocando todos sus álbumes, de principio a fin. Desde el debut Is This It? hasta The New Abnormal.

Y para sorpresa de todos, parece que la idea llamó mucho la atención de The Strokes.

¿Aún si fuera un concierto de, digamos, 35 minutos de duración? Es una buena idea, ¡es una muy buena idea! De hecho, creo que tendremos que robarnos esa idea. Albert Hammond Jr. de The Strokes.

The Strokes lanzó The New Abnormal el pasado 10 de abril, del cual se han desprendido los sencillos “The Adults Are Talking”, “Brooklyn Bridge to Chorus”, “At the Door” y “Bad Decisions”.