No es común el leer la palabra “simple” en la misma oración que la serie ‘DARK‘, sin embargo, lo que sí es común leer es la palabra SPOILER, así que si no has terminado de ver la serie, por favor salte inmediatamente de esta nota.

Pero si ya lo hiciste, sabrás muy bien que el final de la misma fue uno que logró amarrar tres ejes muy románticos en el plano sentimental/familiar/multidimensional, tomando elementos escondidos a simple vista durante las tres temporadas, y realzando pequeñas historias que en un principio percibíamos como “secundarias“.

Y aunque la conclusión fuera bastante agradable para los fans, aún queda en el airea la verdadera ecuación que define al árbol genealógico de la serie que tantas vueltas y enredos trajo consigo en estos amores intrínsecos en el pueblo de Winden.

¿Quién es papá de quién y quién verdaderamente es hijo de quién si tantas personas viajaron al pasado a embarazarse, casarse y enamorarse con sus propios familiares del futuro?

El canal de Youtube “Log In” tiene una de las respuestas más acertadas a este embrollo. De nuevo, ¿ya terminaste de ver la serie? Porque para entender el árbol genealógico, harán falta muchos spoilers: