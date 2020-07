“Deep Cover”, “Where My Dogs At”, “Gin and Juice”, “Who Am I” y más, muchos clásicos del hip-hop de la vieja escuela sonaron en uno de los Verzuz más impresionantes de toda la historia: Snoop Dogg Vs. DMX.

¡Alto! Pero, ¿Qué es Verzuz? Para aquellos que no lo sepan, es un proyecto en Instagram donde íconos del género se reúnen para dar lugar a épicas batallas de rap.

Hoy, en medio de esta horrible pandemia, los más pesados del juego a través de los años se reunieron en lo que muchos pensaron sería una batalla de freestyle cruel y despiadada.

¿El resultado? Una oda al amor y a la camaradería entre ambas leyendas, producto de toda la carrera que han recorrido juntos y lo importantes que se han vuelto para el género.

¿Quieres verla? Dale una mirada por acá. Lo que bien pudo haber sido un duelo de titanes, en realidad fue un abrazo entre dos grandes que no mostraron otra cosa que no fuera amor y respeto.