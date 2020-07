Fue durante el verano de 1989 cuando Pink Floyd rompió con todo lo establecido ofreciendo un monumental concierto en el Gran Canal de Venecia, frente a la Plaza de San Marcos, en lo que en su momento fue considerada como la máxima manifestación del rock en directo. Y no fue para menos, pues se calcula que el espectáculo fue presenciado por 200 mil personas provenientes de casi 40 países, quienes desbordaron la famosa “ciudad de los canales”.

El esperado concierto gratuito se realizó sobre un innovador escenario flotante (que posteriormente sirvió como referente para que The Rolling Stones o Dave Mathews Band diseñaran los propios), que además contempló una serie de luces sobre el agua, que irradiaban un magnifico espectáculo psicodélico.

Por supuesto, la velada no estuvo exenta de polémica, pues diversas organizaciones se opusieron a la realización de un evento de dichas proporciones en las inmediaciones de uno de los recintos declarados como patrimonio de la humanidad. Para sufragar dichas inquietudes, el show se llevó a cabo al 50% de su capacidad sonora, protegiendo así el incalculable valor histórico del perímetro italiano.

Sin lugar a dudas, aquella noche del 15 de julio de 1989, Pink Floyd se encargó de ofrecer uno de los espectáculos más memorables en toda la historia conocida del rock, con temas como “Shine On You Crazy Diamond”, “Learning To Fly”, “Yet Another Movie” o “Round and Around”, que quedarán inscritas con letras de oro en el imaginario colectivo internacional.

En su momento, el diario español El País publicó una crónica de lo sucedido, en la que se pudo leer:

Pero Venecia, como también mostraban ayer los comentarios de toda la Prensa, ha aplaudido a los Pink Floyd hasta despellejarse las manos; ha aplaudido, el que miles de jóvenes de todo el país hayan invadido la ciudad sagrada del arte para entusiasmarse y emocionarse con la música, uno de los instrumentos universales de fraternidad y paz. Lo que no se perdona a los responsables del poder es que una ciudad sobre la que ha llovido dinero del mundo entero no acabe resolviendo el problema de sus estructuras y sea capaz de recibir a quienes la aman sin necesidad de quedar convertida en dormitorio o baño público. El País.

Disfruta a continuación de la icónica presentación de Pink Floyd sobre el Gran Canal de Venecia en calidad HD a continuación.