El día de hoy retrocederemos 17 años en el tiempo para revivir una de las presentaciones más enérgicas y poderosas jamás ofrecidas por The Mars Volta como parte de la gira en favor de su álbum debut, De-Loused in the Comatorium, ofrecido un 9 de julio de 2003 en el Electric Ballroom de Londres, Inglaterra.

Aquella noche, el conjunto liderado por Cedric Bixler-Zavala presentó su álbum debut tocándolo de principio a fin en una alucinante exhibición de talento, poder, y maestría sobre el escenario, energía que fue correctamente recibida por la audiencia, consagrándose como uno de los shows más memorables de The Mars Volta.

Más adelante durante ese mismo año, la presentación del quinteto originario del Paso, Texas, fue compilada en un material discográfico cuyas versiones físicas fueron lanzadas en CD y vinilo. Así mismo, dos de los temas que se interpretaron en aquella ocasión, “Cicatriz ESP” y “Televators”, fueron incluidas en Live, el primer material en directo publicado oficialmente por The Mars Volta. El EP fue lanzado en cantidades limitadas durante el 2003 y hoy en día es bastante difícil de encontrar, y debido a la rareza del material, se ha convertido en una pieza de colección entre los fanáticos de la agrupación.

Disfruta a continuación de la presentación de The Mars Volta en el Electric Ballroom en calidad pro-shot a continuación.