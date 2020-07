Fue durante el año pasado que la Fundación Brant ubicada en el East Village de la ciudad de Nueva York aperturó una monumental exposición de Jean-Michel Basquiat con casi 70 obras del fallecido artista creadas entre 1980 y 1987, y que regresaron al mismo vecindario que las había inspirado. Ahora, la fundación ofrece un nuevo recorrido virtual por la influyente exposición, lo que permite a los espectadores explorar los cuatro pisos del espectáculo y ver digitalmente algunas de las obras más importantes de Basquiat.

Abarcando toda la obra del artista, la exposición explora la prolífica pero breve carrera de Basquiat y su amplia gama de temas. Los aspectos más destacados incluyen varios de los lienzos a gran escala más famosos del artista, como Arroz con Pollo (1981) y Price of Gasoline in the Third World (1982), que plasman temas como la colonialización, la diáspora africana y la desigualdad racial. Otras pinturas inmortalizaron a sus héroes, como la leyenda del jazz Charlie Parker y los boxeadores Sugar Ray Robinson y Joe Louis.

“Jean-Michel Basquiat asimiló todo lo que percibía con sus cinco sentidos, a su alrededor”, dijo el Dr. Dieter Buchhart, curador de la exposición. “Se colapsó de su entorno, de su vida cotidiana. Es la apropiación de lo cotidiano, lo coincidente y lo aparentemente significativo lo que hace que su arte sea tan inconfundible, tan único”.

El recorrido virtual por la inmensa obra de Jean-Michel Basquiat ya está disponible, y lo puedes disfrutar a través de este enlace.