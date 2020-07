No tenemos nombre pero tenemos fecha de estreno: 23 de julio del 2021. No tenemos trailer, no tenemos póster, pero sí tenemos al reparto ya listo: Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird y Ken Leung.

La nueva película de M. Night Shyamalan se está convirtiendo en un auténtico misterio que sigue sin revelarnos nada más allá de los actores que se incorporarán a la producción.

¿Entre ellos? Nada más y nada menos que el actor mexicano, Gael García, quien en el pasado ya ha tenido múltiples acercamientos con el director, así como diferentes casas productoras que han trabajado con él, pero es hasta hoy, en pleno 2020 y su pandemia, que ambos han decidido oficializar esta relación y sumarse en un esfuerzo conjunto.

¿Será de misterio? ¿Será de terror? ¿Será algo un poquito más recargado en el aspecto de “súper héroes de la vida normal”? ¡No lo sabemos! Pero sabemos que si Gael está abordo, al menos una buena actuación tenemos asegurada.