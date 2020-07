Tras el éxito de ‘Avatar: The Last Airbender’, Netflix se ha propuesto continuar complaciendo al fandom de Aang y compañía al añadir la secuela de esta exitosa serie: ‘Avatar: The Legend Of Korra’.

Tomando lugar varias décadas después del desenlace de “The Last Airbender”, la serie se enfoca en el crecimiento, desarrollo y potencial de Korra, la nueva Avatar que deberá enfrentarse a diversos enemigos en un mundo nuevo que Aang y sus amigos moldearon, pero que aún así no lograron librar de todo mal.

Las series creadas por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, ya habían logrado el éxito desde hace muchos años antes al transmitirse en Nickelodeon, sin embargo al entrar a Netflix, el fandom de hace 15 años reconectó con esta querida serie que, además, logró también encontrar un lugar entre el público nuevo, convirtiéndose así en un éxito y volviéndose una serie prioridad en el catálogo de Netflix.

¿Y cuándo se hará el estreno? ¡El próximo 13 de agosto! Así que pendientes porque nuestra plataforma favorita de streaming está a punto de ponerse mejor.