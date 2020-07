View this post on Instagram

Negritos colmilludos en Talea de Castro. Enero, 2019. Nuestra cultura no es estática. Se mueve. Se transforma. Se comparte. Como serranos compartimos tiempo y espacio, en el comercio, en la fiesta, en la música. Y así nos vemos también reflejados en nuestros vecinos. La danza de los negritos colmilludos de Yalálag fue registrada por mi tío abuelo Alberto Montellano Masas a mediados de los años 70. Se sabe, viajó por innumerables pueblos serranos e incluso a Los Angeles. Donde formó bandas filarmónicas. —— Negritos colmilludos traditional dance in Talea. January, 2019. Our culture is not static. It moves. It transforms. As serranos groups we share space and time. In our music, in our celebrations. We can see us reflected in our similarities.