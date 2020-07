David Lynch es uno de los artistas más recientes en unirse a la tendencia de los cubrebocas, uno de los accesorios más vendidos y demandados este año debido a que su uso se ha convertido en una de las principales medidas para prevenir el contagio de COVID-19.

Esta semana, el famoso y aclamado cineasta ha publicado en su tienda en línea una serie de cubrebocas inspirados en gran parte de su arte, incluyendo las series Rabbits, Twin Peaks y en los celebrados cortometrajes What Did Jack Do? y Fire (Pozar).

Los nuevos cubrebocas oficiales de David Lynch están ya disponibles en su tienda oficial y cuestan $14.99 dólares (aproximadamente $330 pesos mexicanos) más el costo de envío, claro está. ¡Corre porque se acaban!

Ahora, cabe destacar que los cubrebocas de David Lynch no cuentan con certificación para uso médico, así que considéralos como un accesorio de moda, más que un accesorio anti COVID-19. Lo que sí, por cada cubrebocas vendido, David Lynch donará un dólar a organizaciones de caridad.