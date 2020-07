A cargo de Ryan Condal y Miguel Sapochnik (quien por cierto es el genio detrás de ‘The Battle Of The Bastards‘), la precuela oficial de toda la saga de ‘Game Of Thrones‘ liberada a través de HBO, ha comenzado oficialmente su proceso de pre-producción, formalizando así la buena noticia: los fans de GOT tendrán un poquito más de GOT para rato.

Mientras que de momento no existen actores que hayan confirmado su participación en el proyecto (que bien podría ser una estrategia para no arruinar la sorpresa y filtrar información), ya es un hecho que esta precuela estará ubicada 150 años de todo lo que vimos en la saga ‘A Song of Ice and Fire‘.

Debido a la pandemia, es posible que el proceso de pre-producción tome más de lo normal, pero lo que es un hecho es que esta precuela sucederá y contará con 10-episodios aprobados en un formato de largometraje (como los últimos que vimos en la temporada final), y se planean para 2022.

¿Listos para conocer la historia detrás del ascenso y caída de los Targaryen?