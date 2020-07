Sin lugar a dudas, una de las artistas jóvenes que más popularidad ha ganado recientemente es Billie Eilish, la intérprete estadounidense quien con tan solo 18 años de edad ha logrado conquistar al mundo entero gracias a su sensibilidad y talento.

Y en medio de la pandemia por el Coronavirus -que la obligó a posponer la gira internacional en favor de su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?– la cantante reveló a través de Apple Music cuáles fueron las canciones que más la influenciaron durante su crecimiento personal y artístico.

Y como miembro destacado de la generación centennial, Eilish enlistó varios sencillos de Avril Lavigne, Britney Spears y The Beatles como piezas esenciales durante su infancia, destacando “Losing Grip” de Lavigne.

“‘Losing Grip’ es mi canción favorita de Avril, un tema muy importante durante mi infancia, así como ‘Complicated’, ‘I’m With You’, ‘Sk8er Boi’, ‘Girlfriend’, blah, blah, blah y ‘Keep Holding On”” dijo la cantante.

“Nunca he escuchado un sonido así en mi vida. No hay otra canción como esta. No hay otra canción. Te digo que no envejece. Estuve con todos mis amigos hace dos años y gritamos esta canción donde quiera que fuéramos. Dios. Cada vez que escucho ese comienzo, pienso: “Bien, preparémonos”, refirió con entusiasmo sobre “Losing Grip“, que figuró como el sencillo final del álbum debut de Lavigne, Let Go del 2002.

Más adelante durante la charla, Billie confesó que “Baby One More Time” de Britney Spears llegó a ella de manera aleatoria, convirtiéndose en uno de sus temas favoritos de la princesa del pop. También incluyó el single de 1969 de The Beatles “Something”, tomado de su penúltimo álbum Abbey Road.

“Recuerdo haber escuchado esa canción cuando estaba enamorada, o lo que sea, y sí. Es realmente buena, me atrapó. No lo sé. Creo que es una canción muy bien hecha “, le dijo a Apple Music.

Escucha la entrevista completa de Billie Eilish para el podcast de Apple Music por aquí.