Tal y como fue anunciado hace pocos días, el día de ayer, Lunes 20 de julio, tuvimos finalmente la esperada reunión de (casi) todo el elenco de Scott Pilgrim vs. the World, la cual ocurrió en el marco del décimo aniversario del filme.

Sin embargo, además de celebrar 10 años desde que se estrenó la película, el elenco se reunió en un esfuerzo para recaudar fondos para la organización Water for People, fundación que atiende la crisis mundial del agua.

A lo largo de más de una hora y media, miembros del elenco como Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Aubrey Plaza, Ellen Wong, Kieran Culkin, Alison Pill, Brandon Routh, Jason Schwartzman se unieron al director Edgar Wright y al autor del cómic Bryan Lee O’Malley para recordar las mejores anécdotas de la producción de Scott Pilgrim vs. the World, así como para ponerse al día después de varios años sin compartir el mismo espacio, al menos virtualmente.

Si te perdiste la reunión del elenco de Scott Pilgrim vs. the World, no te preocupes, ¡abajo la puedes ver en su totalidad!