Si te consideras máximo fanático de la obra y trayectoria de David Bowie, entonces no querrás perderte el lanzamiento de la nueva colección de rompecabezas cortesía de Zee Productions, que ofrecerá algunas de las portadas más icónicas del cantante inglés, para que una vez que hayas terminado de armarlos, puedan sumarse a tu antología.

Se trata de 6 maravillosas portadas de David Bowie, cuyo tamaño final será igual al de un vinilo. Aladdin Sane, Heroes y Hunky Dory estarán disponibles para comprar a partir del 9 de octubre, mientras que The Rise and Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars, Tonight y Never Let Me Down; que ya habían sido previamente anunciados, se lanzarán el próximo 4 de septiembre.

Cada uno de estos increíbles rompecabezas contemplarán de 500- 1000 piezas para armar, y tendrán un costo de $23 dólares más gastos de envío. Ya puedes pre-ordenar el tuyo por aquí.

El legendario David Bowie no es el único artista en ser homenajeado por Zee Productions, pues también han lanzado una serie de excelentes rompecabezas extraídos del arte de algunos de los mejores actos de la historia del rock, incluidos Iron Maiden, Motörhead, Judas Priest, Slayer y Metallica. Puedes checar su catálogo completo a través de este enlace.