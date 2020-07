View this post on Instagram

FILA se ha asociado con #Nickelodeon para celebrar la icónica caricatura de los 90's Rugrats. La edición incluye nuestras siluetas Disruptor y Ray Tracer. Listos para la colección FILA X Rugrats. Disponible a partir del 15 de Julio: @99problemsmx @barriowarriorlindavista @moderna_street @dpstreet @lacesmx @soulsnkrstore @treinta.treinta @bounceslp #FILARugrats #DisruptorRugrats #RayTracerRugrats #FILANickelodeon #FILANiños #FILAJunior #FILAKids #FILAStyle #FILAMx #FILAMexico #FILADisruptor