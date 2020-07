Un par de semanas atrás, fuentes muy cercanas a Warner Bros. afirmaron que la historia del detective de lo paranormal, John Constantine, regresaría de la mano de J.J Abrams (Star Wars: The Rise of Skywalker), y que su estreno se produciría a través del catálogo de HBO Max. El día de hoy, uno de los componentes más importantes de esta adaptación fílmica, Keanu Reeves, ha hablado sobre su interés en regresar al protagónico de Constantine, aunque no queda muy claro si estará involucrado en el proyecto de Warner Brothers.

En entrevista para el portal /Film, Francis Lawrence, quien dirigió la película del 2005 estelarizada por Reeves, aseguró que ya ha platicado con el actor y el productor Akiva Goldsman sobre realizar una secuela.

“Hemos estado hablando de eso recientemente ”, dijo Lawrence. “Siempre quedamos atrapados porque todos amamos la película, y especialmente al darnos cuenta de que hay un verdadero culto para ella, sería divertido hacerla. Keanu, Akiva y yo en realidad hemos hablado sobre eso”

El director continuó explicando que Constantine es parte de Vértigo, que fue una impronta de DC hasta enero de este año. Por lo tanto, esto ha dificultado las cosas al determinar a quién dirigirse para obtener luz verde para la secuela.

“Desafortunadamente, ni siquiera recuerdo quién tiene al personaje, pero con todos estos universos compartidos que existen ahora, con Constantine como parte de Vértigo, que es parte de DC, la gente tiene planes para estos universos compartidos. “Ya sabes, posiblemente diferentes Constantines y cosas así. En este momento no tenemos ese personaje disponible para TV o películas, lo cual es una lástima“, lamentó Lawrence.

La exitosa película de culto con Francis Lawrence se estrenó en 2005 y sigue a John Constantine (Reeves) mientras exorciza a los poseídos y viaja entre la Tierra y el Infierno buscando la salvación de la condenación eterna luego de un intento de suicidio en su juventud.