Han pasado casi 30 años desde el lanzamiento de “Black”, y sin lugar a dudas, el tema incluido en el álbum debut de Pearl Jam continua siendo uno de los más exitosos en la trayectoria del conjunto originario de Seattle, principalmente, por su íntima naturaleza, además de su increíble instrumentación.

Y luego de tres décadas, muchos han sido los fanáticos quienes se han aventurado a replicar la canción escrita por Eddie Vedder y compuesta por el guitarrista Stone Gossard; y el día de hoy, te presentamos una digna versión al español, interpretada por Nico Borie.

Borie es un músico y YouTuber chileno. Comenzó haciendo parodias y videos de entretenimiento para promocionar a su banda de trash metal Parasyche, donde él es el cantante y guitarrista. Con el tiempo se ha hecho conocido en internet por sus imitaciones a distintos vocalistas de rock y metal, así como por sus doblajes de canciones al español.

Cabe destacar que Peal Jam no es la única banda que el chileno ha homenajeado a través de su popular canal de YouTube (que actualmente cuenta con más de 780 mil suscriptores), pues también tiene covers a System Of A Down, Metallica, Audioslave, Alice In Chains y más. Puedes checarlos por aquí.