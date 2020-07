La situación del Coronavirus aún no permite que la industria de la música en vivo tenga claridad de cuándo podría volver tal y como lo era antes de que iniciara la pandemia.

Mucho se ha especulado sobre si los conciertos y festivales en vivo podrían regresar a finales de este año o incluso a principios del próximo, pero la situación apunta a que cualquier tipo de evento masivo no podrá realizarse sino a partir del otoño de 2021.

Hoy, Marc Geiger (el co-fundador del mundialmente famoso festival Lollapalooza) habló sobre el futuro de la música en vivo, y su opinión sobre cuándo podría regresar la música no ha sido la más alentadora para los que más extrañan ir a conciertos y festivales.

En una reciente charla en el podcast de Bob Lefsetz (vía NME), Geiger expresó que “los eventos de alto contagio como conciertos y deportes serán viéndose afectados hasta que la situación de la pandemia esté bajo control”.

Y sobre cuándo cree que regrese la música en vivo, Geiger compartió que “en mi humilde opinión, será en 2022”. Marc agregó que “va a tomar mucho tiempo antes de que la economía germofóbica sea eliminada y sustituida por la economía claustrofóbica, en ese momento será cuando la gente querrá salir a cenar, tener sus vidas, ir a festivales y conciertos”.

Y para finalizar su comentario sobre el regreso de la música en vivo, Geiger señalo que “es mi instinto, aún va a tomar mucho tiempo ya que los eventos de alto contagio no podrán ocurrir mientras el virus siga presente”.

Recientemente, The New York Times publicó un reportaje especial el cual, con la ayuda de expertos y científicos, advierte que los eventos masivos (como conciertos y festivales), no regresarán sino hasta finales de 2021.