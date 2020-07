‘The SpongeBob Movie: Sponge on the Run‘ se ha convertido en una de las películas más esperadas de todo el fondo de bikini.

Tras haber sido reagendada para su estreno en la pantalla grande dos veces, el estudio detrás de este proyecto cinematográfico animado que llevaría a Bob Esponja nuevamente a las salas de cines, ha decidido dejar esa batalla y concentrarse en plataformas donde sí se pueda estrenar.

¿Y quién ganó esa batalla? ¡Netflix, por supuesto! Según reporta Variety, ejecutivos de Paramount y Viacom, decidieron hacerlo así pues debido a la cambiante situación que se vive alrededor del mundo debido al Coronavirus, es posible que no se llegase a un momento específico y/ó correcto para hacer dicha proyección.

¿La solución? ¡Subirlo a Netflix! ¿La fecha de estreno? Aún desconocida, pero cómo Netflix asegura, esto no está en planes de liberarse en 2021 por lo que es posible que lo veamos en el catálogo este año.

Chequen por acá un pequeño trailer para celebrar el día internacional de la risa: