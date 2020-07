Mientras que la pandemia por el Coronavirus continue frenando los eventos en vivo tal y como los conocíamos, tendremos que seguir alimentando nuestra hambre de festivales y conciertos con emocionantes memorias; y el día de hoy, reviviremos el paso de Korn por territorio nacional, como parte de la alineación del KnotFest México 2017.

Para nadie es un secreto que el conjunto de nu metal liderado por Jonathan Davis es uno de los favoritos del público mexicano, y luego de haber tenido una accidentada presentación en el Hell & Heaven 2014, Korn regresó al Foro Dinámico Pegaso, en Toluca, Estado de México, para deleitar a sus fanáticos con el set que se ofrecieron por espacio de una hora, y que incluyó los infaltables de su discografía como “Freak On A Leash”, “Falling Away From Me” o “Here To Stay”, junto con algunos sencillos del que en aquel entonces fuera su más reciente material de estudio, The Serenity Of Suffering (2016).

Foto de Mayra Ortíz para KnotFest 2017

El momento más vibrante de la noche fue quizás el homenaje que el conjunto californiano rindió a Queen, cuando “Coming Undone” fue complementada por una fragmento de “We Will Rock You, algo que sin duda, enloqueció a los fanáticos de Korn.

Y mientras aguardamos pacientemente por el retorno de nuestros amados conicertos y festivales, disfruta de la presentación estelar de Korn como parte del KnotFest 2017 a continuación: