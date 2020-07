¡Malas noticias para todos los fans de The Killers! El día de hoy, Brandon Flowers y compañía han anunciado que los conciertos que tenían programados para este año no se podrán realizar, debido a la situación del Coronavirus, la cual aún no permite el regreso de actividades masivas, como lo son los conciertos y festivales.

En un comunicado, The Killers mencionan que tenían la esperanza de que la situación del COVID-19 pudiera mejorar y así continuar con su gira promocional de su nuevo álbum de estudio, Imploding the Mirage.

Sin embargo, en dicho comunicado, la banda ha hecho oficial que los conciertos no podrán ocurrir, y que más adelante podremos tener más detalles sobre nuevas fechas o posibles cancelaciones.

Esta situación afecta directamente a la fecha que The Killers tiene (o tenía) programada en México, fijada para el día 29 de noviembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, ya que forma parte de toda la gira por Norteamérica que ha sido pospuesta.

The Killers aún no dan detalles sobre las nuevas fechas, principalmente para México, y aún se desconoce qué pasará con los boletos adquiridos para el concierto de noviembre próximo.