¡Atención, fans de U2! La legendaria banda de rock comandada por Bono se acaba de subir al tren de los conciertos en livestream, con una transmisión especial anunciada para este Sábado 18 de julio.

¡Van los detalles! Este Sábado, U2 transmitirá en su canal oficial en YouTube su icónico concierto Vertigo 2005: Live from Chicago, el cual fue grabado durante sus conciertos en la misma ciudad, ocurridos los días 9 y 10 de mayo de 2005, precisamente en el United Center, como parte de la gira del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb.

Puntualmente, la transmisión iniciará, como dijimos, el Sábado 18 de julio a las 2:00 pm MEX y la podrás ver en YouTube, ¡completamente gratis! Además, el concierto quedará disponible on demand durante 48 horas más, por si llegas a perderte la transmisión en vivo.

Así que ya lo sabes, ¡a marcar tu calendario y a poner tu alarma, porque se viene livestream de U2!