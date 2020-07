The Midnight Gospel es la nueva sensación dentro del segmento de series animadas para adultos, y es que la nueva producción original de Netflix (creada por Pendleton Ward, autor de Adventure Time), logró conectar con millones de jóvenes (y no tan jóvenes) con su asombroso mensaje sobre autoconocimiento y descubrimiento personal.

Y como toda buena producción, The Midnight Gospel fue cuidada hasta el más mínimo detalle, desde el desarrollo de los personajes, la selección de los invitados, la animación y, por supuesto, la música.

Así que, hablando de la música de The Midnight Gospel, hoy nos detenemos un momento para repasar y escuchar las canciones que ayudan a crear la maravillosa atmósfera etérea que domina a lo largo de toda la serie, y que ayuda a mantenernos enganchados en la historia.

La playlist de Spotify titulada The Midnight Gospel Soundtrack compila todas las canciones que, de alguna manera u otra, hacen su aparición en la historia de “Clancy” y ayudan a que su viaje astral esté lleno de una perfecta ambientación, aunque sea con pequeños fragmentos.

Algunas de las canciones que suenan en The Midnight Gospel (al menos en lo que respecta a su primera temporada), son obras de artistas como Joe Wong, The Galactic Effect, el gran Johnny Cash y Jonathan Palmer con Aldous Finch, con su excelente canción de space rock titulada “Flying so High Above It All” (la cual musicaliza el trailer oficial de la serie).

Es importante señalar que, de manera paralela, existe el álbum con el score original de The Midnight Gospel, con música original de Joe Wong y Duncan Trussell (co-creador de la serie), pero éste no incluye las canciones que llegan a aparecer en los ocho capítulos de la historia.