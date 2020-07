Este 2020 se cumplen 10 años del estreno de Scott Pilgrim vs. the World, una de las películas más queridas del mundo del cine de superhéroes, y hoy considerada como una obra de culto que logró vencer la prueba del tiempo.

Así que para celebrar los primeros 10 años de vida de la película, el elenco de Scott Pilgrim vs. the World se reunirá para darnos un livestream virtual en donde podremos ver a Bryan Lee O’Malley (autor del cómic), Edgar Wright (director de la película) y a los protagonistas Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead. Chris Evans, Aubrey Plaza, Ellen Wong, Kieran Culkin, Alison Pill, Brandon Routh, Jason Schwartzman y más también se unirán al livestream.

Sin duda alguna, la reunión virtual del elenco de Scott Pilgrim vs. the World estará lleno de divertidas historias de la producción, pero al mismo tiempo podremos ver cómo se re-conectan los actores de la película después de un largo tiempo sin conversar.

Cabe resaltar que el livestream de Scott Pilgrim vs. the World tendrá el propósito de recaudar fondos para la organización Water For People, así que además de pasar un buen rato, también podrás poner tu grano de arena para que el mundo sea un mejor lugar.

El livestream de la reunión del elenco de Scott Pilgrim vs. the World está programada para el próximo Lunes 20 de julio a las 12:00 pm MEX y lo podrás ver directamente en el sitio de Entertainment Weekly.