Los covers y videos desde casa están a la orden del día, y seguirán llegando a las redes sociales mientras la cuarentena por el Coronavirus deba continuar.

Y justo en este contexto, el día de ayer llegó a YouTube un espectacular e impresionante cover de una de las canciones más emblemáticas de The Killers, y hablamos de “All These Things That I’ve Done” (original de su álbum debut Hot Fuss), a cargo de 1,534 personas.

En sí, se trata de un cover en formato de coro y de hecho el mega-grupo se hace llamar Couch Choir, precisamente porque cada miembro participa desde la comodidad de su sofá en casa.

Adicionalmente, el cover cuenta con la fantástica colaboración del ensamble de percusiones UQ Taiko, para darle un toque aún más dramático a la canción, que de por sí ya es majestuosa de origen.

Míralo a continuación y prepárate porque seguro te pondrá la piel de gallina.