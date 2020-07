Hace casi un año, Metallica repitió su exitoso experimento de tocar con orquesta sinfónica, con dos nuevos e históricos conciertos con la San Francisco Symphony que tuvieron lugar en el entonces nuevo Chase Center.

Por supuesto, ambos conciertos (realizados los días 6 y 8 de septiembre de 2019) fueron grabados para ser lanzados en un futuro no muy lejano. Y, de hecho, el concierto S&M2 se estrenó en cines en octubre pasado para una sola noche de exhibición a nivel mundial.

Hoy, Metallica ha revelado todos los detalles del lanzamiento en multi-formato del concierto S&M2, junto con el trailer oficial y un par de adelantos que se ven espectaculares.

El concierto S&M2 estará disponible a partir del 28 de agosto y ya lo puedes pre-ordenar en el sitio oficial de Metallica. El precio dependerá del formato, ya que hay desde la versión digital para descargar por solo $14.99 dólares hasta una versión de súper lujo con cuatro discos de vinilo, libro, póster y partituras firmadas por la banda, por solo $299.99 dólares.

Mira a continuación el trailer de S&M2 de Metallica y a continuación puedes ver los videos de “Nothing Else Matters” y “All Within My Hands” con la orquesta sinfónica de San Francisco.