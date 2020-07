Tuvieron que pasar seis años para que New Order regresara a territorio nacional, y lo hizo como parte del Festival Corona Capital 2018, y por supuesto, en calidad de protagonistas, con un set titular que le pondría punto final a las actividades del escenario contiguo al principal, durante la última jornada de aquella edición del la popular celebración musical metropolitana.

Pese a que New Order no se le concedió el tocar en el escenario principal -que sería ocupado por Imagine Dragons-, la alineación inglesa logró compaginarse perfectamente al ritmo, capacidad y entusiasmo de todos sus fieles admiradores mexicanos, quienes al filo de las 10:40 de la noche se congregaron en el escenario Corona Light para disfrutar del solemne y ecléctico show de la banda, que ofreció algunos de sus más grandes éxitos.

El legendario conjunto liderado por Bernard Summers concedió un increíble recital que se extendió por espacio de 90 minutos, el cual, incluyó algunos de los clásicos de la discografía de New Order como “Bizarre Love Triangle”, “Regret”, “Singularity”, y naturalmente, “Blue Monday”; además de un breve pero emotivo homenaje a Ian Curtis y Joy Division con “Disorder” y “Love Will Tear Us Apart”, esta última, con la que pusieron punto final a su magnética presentación durante Festival Corona Capital 2018.