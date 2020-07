El asesinato en la vida real que inspiró el clásico programa de televisión de culto de David Lynch, Twin Peaks, será el tema de un nuevo documental, junto con un libro de no ficción del mismo nombre títulado: “Blonde, Beautiful And Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks“.

Hazel Drew fue asesinada en Sand Lake, Nueva York en 1908 y fueron las circunstancias de su muerte las que proporcionaron la base de la historia de la exitoso programa.

El nuevo documental “investigará los secretos, la corrupción y las políticas de género que una comunidad de un pueblo pequeño intentó mantener enterradas” a raíz de la muerte de Drew, dijo la productora Metabook Entertainment.

El cineasta Benjamin Alfonsi (Skeleton Boy), quien dirigirá la pieza audiovisual, agregó que había sido “increíblemente gratificante ver que la historia de Hazel cobra vida propia“, y que esperaba que el documental le diera una voz en la pantalla que no tuvo en la vida real.

Por su parte, el libro será escrito por David Bushman y Mark Givens, y será publicado durante el invierno de 2021 con un prólogo de Mark Frost, cocreador de Twin Peaks.