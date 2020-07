Tal vez este año no tendremos nueva música de Arcade Fire, pero no te preocupes, no todo está perdido ya que, de menos, Will Butler ha estado bastante activo en el estudio y el día de hoy ha anunciado un nuevo álbum en solitario, del cual hoy surgieron todos los detalles.

El nuevo álbum de Will Butler de Arcade Fire se titula Generations y estará disponible el próximo 25 de septiembre a través de Merge Records; será el segundo esfuerzo discográfico en solitario del líder de Arcade Fire, ya que en 2015 lanzó su álbum debut Policy.

Además, Will Butler ha compartido el primer sencillo oficial de Generations, con la nueva canción “”Surrender”, la cual llega con su videoclip oficial y abajo lo puedes ver.