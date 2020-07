¿Cuál es el propósito de un clon una vez que se termina la guerra? ‘Star Wars: The Bad Batch‘ nos dará justamente las respuestas a esa pregunta en una nueva serie animada que tomará la historia de este peculiar grupo de clones que conocimos en ‘Star Wars: The Clone Wars‘, y que tras haber “ganado” la guerra, deberán encontrar propósito en una galaxia cambiante que parece haber llegado a su punto más bajo.

Agnes Chu, vice-presidente de contenido en Disney+, ha declarado que la razón de continuar con un último spin-off proveniente de la saga de ‘The Clone Wars‘, viene no sólo del éxito que esta ha tenido con el público desde hace años, sino también de la necesidad de la compañía por brindarle un cierre adecuado a todas las historias que se desprendieron de esta misma, para así sentir que dieron absolutamente todo lo que podían ofrecerle a sus más fieles seguidores.

‘Star Wars: The Bad Batch‘ se estrenará en Disney+ hasta 2021 y será producida por Dave Filoni, quien ya hace lo propio en ‘The Mandalorian‘. Si no se han suscrito a Disney+, ¿qué están esperando?