¡Los Osbourne regresan a la televisión! Después de 15 años lejos de la pantalla chica, la familia de Ozzy y Sharon estrenarán una nueva serie la cual se estrenará en Agosto próximo, y aquí tenemos todos los detalles.

La nueva serie se titula The Osbournes Want to Believe y, básicamente, presentará a Jack Osbourne (hijo) y sus intentos de que sus papás, Ozzy y Sharon, se conviertan en fieles creyentes de lo paranormal.

La serie The Osbournes Want to Believe llegará puntualmente el próximo 2 de agosto al canal Travel Channel, y su sinopsis la describe así:

Determinado a que volteen al otro lado, Jack se reúne con Ozzy y Sharon para compartirles los más locos e impactantes videos de actividad paranormal capturados en cámara. Sin embargo, la pregunta será si el Príncipe y la Princesa de la Oscuridad verán la luz en lo que se refiere a lo paranormal, o si solo pensarán que se trata de una viaje más de su alocado tren. Sinopsis de The Osbournes Want to Believe.

La nueva serie de los Osbourne explorará videos de OVNI’s, apariciones misteriosas, muñecos espeluznantes, duendes y fantasmas. ¡Ñaca ñaca!

El anuncio de The Osbournes Want to Believe llega meses después de que Ozzy Osbourne rompiera el silencio sobre su diagnóstico de Parkinson, enfermedad que padece desde hace algunos años, pero en meses recientes se ha hecho más grave.