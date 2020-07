En medio de toda la polémica en la que se ha visto envuelta la agrupación inglesa de Kasabian debido a la salida de su vocalista, Tom Meighan, por problemas de violencia doméstica; siempre es bueno recordar porqué el conjunto de Leicester tiene tantos adeptos en nuestro país, y lo que es aún mejor, nos sirve como recordatorio de que la historia del proyecto continuará escribiéndose aún sin contar con el que fuera su frontman durante más de dos décadas.

El día de hoy retrocederemos 8 años en el tiempo para revivir la energía y vitalidad de Kasabian con el set estelar que ofrecieron como parte del festival Vive Latino 2012, en donde prepararon la antesala de la clausura del Escenario Indio frente a la ansiosa y aguerrida base de fanáticos de Cafe Tacvba, quienes tocarían después de ellos.

Un año previo a su llegada al Festival de Cultura Iberoaméricana, Kasabian había estrenado su cuarto material discográfico, Velociraptor, del cual tomaron 5 sencillos, incluidos “Days Are Forgotten”, “Where Did All The Love Go” o “I Hear Voices” como parte de la sección promocional del espectáculo. El resto del setlist, que se extendió por espacio de 60 minutos, contempló los grandes éxitos de su discografía como “Underdog”, “Club Foot”, “L.S.F.”,entre otros.

De momento, los planes que habían anunciado sobre un nuevo material discográfico, el sucesor de For Crying Out Loud del 2017 aún se mantienen en la incertidumbre; lo que es seguro, es que Kasabian regresará más fuerte que nunca a la escena musical, una vez la tormenta mediática haya concluido.

Mientras tanto, disfruta de la presentación de Kasabian como parte de Vive Latino 2012 a continuación: