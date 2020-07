La cantante y compositora inglesa FKA twigs ha lanzado un nuevo cortometraje titulado We Are The Womxn, que documenta su participación como parte de AfroPunk Atlanta 2019; y la fiesta que le antecedió celebrada en Blue Flame, el primer club de striptease afroamericano en aquella ciudad.

El corto, que ha sido estrenado en colaboración con la plataforma digital WeTransfer, recoge algunos de los momentos que FKA twigs ofreció como parte de la alineación del festival AfroPunk, un carnaval de conciencia anual que celebra la cultura y la música de la comunidad afrodescendiente. En aquella ocasión, la artista compartió escenario con otros grandes colegas como Anderson .Paak, Fantastic Negrito, Danny Brown, Smino, Sir y muchos más.

El proyecto fílmico es dirigido por Ivar Wigan, y además, ofrece a los fanáticos un vistazo a un baile de la luna dirigido por la líder espiritual, la Reina Afua, como una celebración de la sagrada mujer.

Sobre We Are The Womxn, FKA twigs dijo en un comunicado:

“Decidí celebrar la segunda parte de la danza sagrada de mujeres y mujeres sagradas en Blue Flame, en primer lugar, para honrar la herencia del pole dance, pero también para crear un dominio matriarcal en un espacio que generalmente está lleno de energía masculina y manejada por ella “.

Disfruta a continuación del misticismo y la poderosa energía femenina de FKA twigs en We Are The Womxn.