Durante toda la vida hemos vistos desnudos en el cine; esos desnudos que llegaban a subirnos la temperatura cuando los veíamos solos, y que nos incomodaban de sobremanera cuando sucedían justo cuando veíamos películas con nuestros papás.

Los desnudos llevan toda la vida estando en el cine; plasmados de manera directa o incluso de manera indirecta. Y aunque pensemos que un desnudo es sólo eso: una representación pura o sexualizada de la naturalidad del cuerpo humano, hay un origen, una razón y un porqué de los desnudos dentro del 7to arte.

‘Skin: A History of Nudity in the Movies‘, es un documental dedicado a explicar esto dirigido por Danny Wolf, quien a través de un interesante y profundo recorrido por las diversas tangentes del cine como lo son los actores, los estudios y hasta el público mismo, estudia el porqué de los desnudos en el cine.

¿Y dónde es que se pone interesante? Cuando Danny profundiza en la doble-moral de la industria del cine, el sistema patriarcal que ha objetivizado y sometido a las mujeres a forzosamente “enseñar para vender”, así como una lista bastante amplia de actores que, desde sus privilegios y desventajas, hablan de cómo los desnudos en el cine afectan las vidas profesionales y personales de cada sector.

