El futuro es distópico y Walt Disney parece ser el punto de partida a ese bizarro, incómodo y apocalíptico mundo.

Hoy en día, el estado de Florida cuenta ya con 3.1 millones de casos de COVID-19, de los cuales la cifra de muertos ha llegado a los 135 mil fallecidos y creciendo.

Sin embargo, a pesar de esto la gente de dicho estado lidera una especie de “movimiento” que exige “libertad para no usar cubrebocas” ya que no portarlo es un “derecho constitucional”. Si a esto le sumamos que el parque temático más grande e importante del estado, Disney World, ha reabierto sus puertas para recibir a más de 10,000 personas, pues la cosa se pone todavía peor.

¿El problema con este video? Sencillo: las preocupantes sonrisas de los empleados del parque quienes durante el mismo, hacen limpieza de las instalaciones en un afán de proteger a los asistentes, como si eso fuera a hacer algún cambio en un estado con 3.1 millones de casos.

La idea de que por amor al consumismo y la necesidad de “reabrir” para no quebrar, exponga a tanta gente que de por sí no se está cuidando es peligroso. EE.UU. ha sido uno de los países más irresponsables en cuanto a la protección contra el virus, y no parecieran estar conscientes de esto. Pero si de algo vale, es posible que en algún momento el parque mismo descubra que esto es una mala idea y al menos vuelva a cerrar sus puertas temporalmente.