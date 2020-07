Este año, el mundialmente famoso Newport Folk Festival también brincará al plano virtual debido a la situación del Coronavirus, y el día de hoy ha sido anunciada la serie de actividades que llegarán hasta tu pantalla los próximos 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

Para comenzar, el primer día de la edición virtual del Newport Folk Festival podremos ver en livestream el concierto MAVIS 80, una celebración especial por el cumpleaños número 80 de Mavis Staples en el cual participaron artistas como Brandi Carlile, Jason Isbell, Ben Harper, Phoebe Bridgers, M. Ward, Lucius, Grace Potter, entre otros.

Al día siguiente, el Sábado 1 de agosto, el Newport Folk Festival presentará un concierto en vivo con actuaciones especiales de Sharon Van Etten, Leon Bridges, The Tallest Man on Earth, Robert Ellis. Este livestream tendrá un costo de $20 dólares y el boleto digital lo puedes comprar aquí.

Y para cerrar con broche de oro, el Domingo 2 de agosto, el Newport Folk Festival presentará en livestream la película Our Voices Together de Josh Goleman la cual incluye presentaciones nunca antes vistas de Roger Waters, Jason Isbell, Tom Morello, Carlile, Jim James de My Morning Jacket, Langhorne Slim, Chris Funk de The Decemberists, entre otros.

La transmisión del filme Our Voices Together será gratuita y la podrás ver en YouTube el Domingo 2 de agosto a las 7:30 pm MEX.

Revisa aquí la agenda completa de actividades de la edición virtual del Newport Folk Festival.