Entre asesinar zombies y facciones paramilitares dentro de un mundo post-apocalíptico, un momento de paz tenía que encontrarse dentro del gigantesco y peligroso mundo de ‘The Last Of Us 2‘, uno de los videojuegos más esperados por parte de los estudios Naughty Dog que hoy, pese a toda la polémica que ha levantado en machinazis que se oponen a personajes femeninos y relaciones del mismo sexo, es sencillamente uno de los videojuegos más impresionantemente exitosos del 2020.

¿Y quién es uno de los fans #01 del juego? ¡Así es! Mark Hoppus, quien precisamente en uno de los momentos de “paz” en el que puedes interactuar con una guitarra, decidió hacer un cover de nada más y nada menos que “Dammit“, track emblemático del disco ‘Dude Ranch’ liberado en 1997.

¿A qué sonaría un Mark Hoppus post-apocalíptico en un mundo lleno de zombies? ¡Escúchenlo por acá!