Luego de haber tenido que cancelar su edición 2020 debido a la pandemia global por el Coronavirus, el festival madrileño Mad Cool presenta su alineación preliminar para el próximo año, que se se llevará a cabo del 7 al 10 de julio de 2021.

El cartel, que hasta el momento ofrece 94 actos musicales, mezcla algunas propuestas que lamentablemente se vieron frustradas por la crisis sanitaria, y promete otras tantas de reciente inclusión. También se anuncia como la celebración oficial del quinto aniversario de Mad Cool Festival, dado que en 2020 no se pudieron llevar a cabo los festejos.

De momento, el festival es protagonizado por Twenty One Pilots, Placebo, The Killers, Deftones, Mumford & Sons, Faith No More, Red Hot Chili Peppers, Pixies y Royal Blood, prometiendo que en los meses venideros se anunciaran otros 40 actos más.

Las entradas de Mad Cool Festival 2020 serán validas para la edición del 2021, y también ya hay boletaje disponible a través de su sitio oficial.

La edición cancelada de Mad Cool Festival 2020 incluía otros grandes nombres, que de momento, no figuran en el nuevo line up como Billie Eilish, Taylor Swift, Alt-J o Kings Of Leon.