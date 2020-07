Sin lugar a dudas, una de las nuevas plataformas tecnológicas que más libertad creativa otorga a sus usuarios es TikTok, el servicio digital con sede en Beijing, China, que permite explotar los dotes artísticos de quien forme parte de su enorme comunidad, que suma más de 500 millones de clientes activos.

Y sin lugar a dudas, uno de los usuarios más creativos es Julian Brass, joven de 20 años de edad, originario de Atlanta, Georgia, quien logró llamar la atención del mismísimo CEO de Disney, Bob Iger, por sus asombrosas habilidades como editor de contenido.

The world’s gonna know your name!!! — Robert Iger (@RobertIger) July 3, 2020

El breve metraje -que posteriormente fue subido por el mismo Julian a Twitter- lo muestra transformándose de caballero Jedi, a Ben 10, y por último, en el famoso Spider-Man, cuya versión nos recuerda mucho a Miles Morales de Spider-Man: Into the Spider- Verse. El video corto no solo es increíblemente divertido de ver, sino también una increíble muestra de las habilidades de edición y gráficos visuales autodidactas de Bass.

“Aprendí efectos visuales y cine por mi cuenta, en su mayor parte“, confesó el joven para la revista TIME. “Hubo mucha prueba y error, ¡y aprendí de la experiencia!, Nunca he tomado alguna clase de cine ni nada de eso”.

De momento no se sabe si Bob Iger planee sostener sus palabras y reclute a la joven promesa como parte de las filas de Disney; sin embargo, él no fue el único en elogiar las habilidades de Julian, pues James Gunn, el director de Guardians Of The Galaxy, también hizo lo propio.