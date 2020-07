Todo proyecto bañado en grandeza, tuvo en algún momento un humilde inicio del que sus creadores aprendieron todo lo que saben.

No pretendemos decir que Hard Stance, banda en la que Zack de la Rocha dio algunos de sus primeros pasos, fuera precisamente la semilla para eventualmente lograr lo que logró con Rage Against The Machine; pero si de algo estamos seguros, es que esa furia juvenil, ese enojo adolescente que se ve impregnado en esta grabación tomada en 1990 por la familia Haworth, quienes eventualmente lo remasterizaron y adecuaron para su formato digital a través de hate5six.com, definitivamente sí fue un punto de partido importante.

¿Y a qué suena Zack de la Rocha en la guitarra? A puro poder que, afortunadamente, con el tiempo evolucionó a una voz que movería masas en RATM. ¡Checa por acá el video! Hay stage-diving, altas distorsiones y un show muy a lo 90 lleno de slam y poder.